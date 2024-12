Selgus 2034. aasta jalgpalli MMi korraldaja

Valituks osutus Saudi Araabia, kellel polnud konkurente ning oli ainus kandidaat 2034. aasta MMi korraldamiseks.FIFA oli varasemalt otsustanud, et 2034. aasta MMi saavad taotleda vaid Aasia ja Okeaania riigid. Kuna FIFA andis kandidaatidele aega vaid ühe kuu, ei jõudnud näiteks Austraalia taotlust esitada.

Briti väljaanne The Guardian vahendas, et inimõigusorganisatsioonid on otsuse hukka mõistnud, viidates omavolilistele kinnipidamistele, võõrtöötajate väärkohtlemisele, surmajuhtumitele ning naiste ja LGBTQ+ inimeste õiguste mahasurumisele riigis.