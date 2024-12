MEISTRITE LIIGA Valitseva Inglismaa meistri probleemidel ei näi lõppu olevat

​ Borussia Dortmund – Barcelona 2:3

Avapoolajal olid mõlemad meeskonnad väga tagasihoidlikud, kuid teisel kolmveerandtunnil ärgati üles ja löödi kahe peale kokku viis väravat. Barcelona mängis kõrge kaitseliiniga, mille Dortmund oskuslikult ära kasutas. Tundus, et mõlemad meeskonnad on viigiga rahul. Viis minutit enne normaalaja lõppus viis Hispaania klubi juhtima Ferran Torres. Kaks korda oli Dortmund mängu jooksul kaotusseisust välja tulnud. Kolmandaks korraks nad enam võimelised polnud. Tänavu Meistrite liigas vaid ühe mängu kaotanud Barcelona (15 p) on tabelis täiseduga jätkava Liverpooli järel teisel kohal. Dortmund (12p) langes pärast teist kaotust 9. kohale.

Feyenoord – Praha Sparta 4:2

Torino Juventus – Manchester City 2:0

City on viimases kolmes Meistrite liiga mängus saanud kaks kaotust ja ühe viigi, 8. punktiga hoitakse 22. kohta. Kolm silma rohkem teeninud Juventus on 14. real.

Stuttgart – Berni Young Boys 5:1

Saksa klubi küttis Šveitsi tiimile korraliku sauna. Enne tänast polnud Stuttgart 14 aastast Meistrite liigas kodus võitnud. Saksamaa klubil on veel võimalus pääseda play-off'i, nendest kohtadest jäädakse praegu vaid ühe silma kaugusele. Edasi pääsemiseks ei tohi nad jaanuari alguses peetavates mängudes kaotada. Young Boys on kõik kuus mängu kaotanud ja on 36 tiimi konkurentsis viimased. Neile on tänavu löödud kõige rohkem väravaid (22).