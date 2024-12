Nelja aasta eest Jaak Salumetsalt ameti üle võtnud Sarapuu on valimistel ainus kandidaat. Kuivõrd tema ametiaega nähakse (üldiselt) positiivses valguses, võib eeldada, et ta saab korvpallirahvalt mandaadi selgi korral.

Suuremate Eesti klubide esindajatest räägib Sarapuust lausa ülivõrdes Pärnu Sadama juht Johan Kärp. «Meie oleme küll rahule jäänud ja leiame, et Sarapuu peaks jätkama. Hindan mehi, kes teevad oma tööd südamega. Ta on tippjuht ja toob seda kogemust ning mulle tundub, et ta on korvpalli panustanud nii palju kui võimalik. Minul on temaga suhtlemisest ainult positiivsed emotsioonid,» ütles Kärp, lisades, et alaliiduga saab asju ajada ja kui mõnes kohas tekibki erimeelsusi, leitakse koostöös ikka lahendusi.