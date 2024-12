Tragöödia Meistrite liigas: jalgpalluri pisipoeg suri enne mängu

27-aastane kongolane sõitis küll meeskonnaga koos Stuttgarti, kuid mõtetes oli ta ilmselt kodumaal, kus viibisid tema abikaasa ja kaks haiget last. Teisipäeva õhtutundidel saabus paraku Kongo Demokraatlikust Vabariigist teade, et üks tema pisipoegadest on haiguse järel surnud.