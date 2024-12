Euroopa meistrid Erm ja Jefimova pälvisid veel ühe tunnustuse

«Tallinna sportlased on olnud võidukad – lõppenud Pariisi olümpia-aasta oli pealinna sportlastele edukas, lisaks kullasära Euroopa meistrivõistlustelt ja poodiumikohad maailmameistrivõistlustelt. Meil on, mida tähistada!» rääkis linnapea Jevgeni Ossinovski spordigalat avades.

«Kodulinna sporditähed on aasta jooksul pakkunud meile unustamatuid hetki ja teinud meid uhkeks. Nad on näidanud maailmale, et väikeses Eestis ja selle veel väiksemas pealinnas sirguvad suured tegijad,» lisas ta.