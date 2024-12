Eestlannad ei jõudnud punktikohale, Tomingas ja Ermits pääsesid jälitussõitu

Kontiolahti MK-etapi järel oli õhus küsimus, kas Ermits suudab taas sähvatada ning milline on Tominga seis? Vastused polnud kõige paremad.

Preussi sõit oli nõnda võimas, et ta võitis vaatamata käimisest ühel trahviringil. Prantslanna Sophie Chauveau kaotas 7,7 (0), norralanna Karoline Offigstad Knotten 10,1 (0), prantslanna Lou Jeanmonnot 22,3 (1) sekundiga. Preuss sai karjääri teise etapivõidu, esimene tuli viis aastat tagasi.

Enne võistlust:

«Mis iganes see probleem poleks, vaja on leida värskust ja särtsu. Seda me viimastel Kontiolahti päevadel taga ajada püüdsime,» sõnas võistlused treeningutega asendanud Tomingas, kes tegi nädala alguseks igaks petteks ka vereanalüüsid.