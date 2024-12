Priit Sarapuu valiti taas korvpalliliidu presidendiks

Sarapuu oli valimistel ainus kandidaat, tema poolt anti 31 häält (hääletajaid oli 44, üks hääl oli kehtetu). Ta teatas üldkogul antud intervjuus, et kui osutub valituks, siis nelja aasta pärast, 2028-ndal, annaks kindlasti teatepulga edasi kellelegi teisele.

Sarapuu hindas Eesti korvpalli juhtimist viimase nelja aasta jooksul heaks. Küll aga märkis, et nelja aasta eest välja tuldud olulise teema - naiste korvpalli - osas tahtnuks näha rohkem tulemusi. Noorte meistrivõistlustel on registreeritud mängijate arv tõusnud 2020. aasta 512-lt tänavuseks 542-le.

Alati räägitakse ka rahast ning seda on igal pool alati vähe. Sarapuu teada on korvpalliliidu eelarve suurus Eestis spordialaliitudest jalgpalli järel teine. Ta näeb, et firmad tahavad korvpalli toetada.