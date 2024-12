Autoralli Eesti meistrivõistlustel kiigatakse tuleval aastal kahel korral piiri taha

«Sarnaselt tänavuse aastaga jätkub koostöö soomlastega, mis tähendab, et hooajal 2025 sõidetakse taas üks meistrivõistluste etapp seal pool Soome lahte. Hea meel on tõdeda, et lätlastel on endiselt soov sõita oma etappe ka Eesti rallide raames ja lisaks neile on soovi avaldanud ka leedulased sõita üks nende meistrivõistluste etapp Eestis.