F1-sarja legend põeb rasket haigust

Autosport kirjutab, et 76-aastane Jordan põeb põie- ja eesnäärmevähki, mis on levinud ka lülisamba ja vaagnapiirkonda.

Aastatel 1991–2005 F1-sarjas endanimelist meeskonda juhtinud iirlane rääkis taskuhäälingus «Formula For Success», et alates ajast, mil sai vähidiagnoosi, on tal vaimselt ja füüsiliselt olnud väga raske. Ta kutsus inimesi üles minema tervisekontrolli.