18-aastane India imelaps tegi male ajalugu

Gukeshi tiitlivõit pole kuigi üllatav, sest ta on olnud viimaste aastate võib-olla et lootusandvaim maletaja maailmas. Temast sai 12 aasta ja 7 kuu vanuselt suurmeister. Lisaks jõudis ta noorima mängijana nii 2700 kui ka 2750 FIDE reitinguni. Ta võitis tänavu toimunud kaheksamehelise kandidaatide turniiri, kus alistas teiste seas mulluse MM-finalisti Jan Nepomnjaštši.

Ding oli enda viimase mängu esituses pettunud. «Olin täiesti šokis, kui mõistsin, et tegin vea. Lugesin ta näost välja, et eksisin, aga mul kulus pisut aega, et selles veenduda,» tõdes ta. «Aga arvan, et see oli mu selle aasta parim turniir. Oleksin võinud paremini mängida, aga lõpptulemus on õiglane. Ma ei kahetse midagi.»