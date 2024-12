Karjäär lõpeb 2027? Manchester City jääb Pep Guardiola viimaseks klubiks

2016. aastal Man Cityga liitunud Guardiola on sel ajal olnud väga edukas: koos on võidetud koguni 15 karikat, nende hulgas kuus Inglismaa meistritiitlit ja üks Meistrite liiga karikas, lisaks veel mitu Inglismaa ja liigakarikat.

53-aastane hispaanlane sõlmis klubiga hiljuti kaheaastase lepingu, mis lõpeb 2027. aasta suvel. Nõnda tekib küsimus, kas legendaarsel lootsil jätkub enam energiat, et ka kolme aasta pärast edasi rügada?

«Ma ei räägi pikaaegsest tulevikust, aga kui lahkun Manchester Cityst, siis ma ei koli uude riiki ega alusta uues klubis sama teekonda. Mul pole selleks enam energiat. Mõte sellest, et võtan ette uue projekti... ei-ei-ei. Võib-olla oleksin nõus juhendama rahvusmeeskonda, sest seal on teistsugune töörütm,» laiendas ta mõtet.

«Kui lahkun Cityst, siis tahan puhata ja mängida rahus golfi. Usun, et oleks hea lõpetada klubitreenerina,» lisas ta.

Guardiolal, kes karjääri jooksnud võitnud hulga tiitleid ka Barcelona ja Müncheni Bayerni eesotsas, on praegu käsil treeneriaja kõige halvem periood. Nimelt viimasest kümnest mängust on võidetud ja viigistatud üks ning kaotatud kaheksa. Viimati jäädi kolmapäeval Meistrite liigas 0:2 alla Juventusele.

Nii koduliigas kui ka eurosarjas on olukord võrdlemisi hapu. Premier League'is ollakse neljandad, kaotades liider Liverpoolile 18 punktiga. Meistrite liigas on kuue vooruga kogutud kõigest kaheksa punkti. Et pääseda 1/16-finaali, tuleb lõpetada esimese 24 seas. Kaks vooru enne põhihooaja lõppu edestatakse ühe punktiga 25. kohal olevat PSGd, kellega minnakse jaanuaris vastamisi.