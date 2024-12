Priit Sarapuu: meile on mõista antud, et kui saal on olemas, saame 2029. aasta EMi

Hääletusel oli kehtivaid hääli 43, neist Sarapuu poolt 31. Seega umbes veerand valijatest ei soovinud tema jätkamist. Sarapuu ei näinud selles probleemi. «Korvpalli juhtimine on avatud, igaühel on oma arvamus. Kui kellelgi on soov tulla kaasa rääkima või kritiseerida, on selleks alati võimalus. Arvan, et mul pole millegi üle kurb olla,» kommenteeris ta saadud häälte arvu.