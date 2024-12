Michael Schumacheri õnnetus saadab maailma parimat tennisisti tänaseni

Tänasel päeval 23-aastane Sinner oli õnnetuse ajal 12-aastane. Schumacher viibis perega suusapuhkusel, kui kukkus ja sai niivõrd raskeid peavigastusi, et pole tänaseni endine. Vormelitähe pere on hoidnud teda avalikkuse eest peidus, kuid ikka ja jälle leidub aferiste, kes tahavad sakslase pealt raha teenida.

Itaallane Sinner rääkis kodumaa väljaandele Corriere della Sera, et on lapsest saati olnud suur F1-sarja fänn. «Mu elu esimesed mälestused on seotud Schumacheriga. Tema õnnetus tuli väga suure šokina, see oli mu jaoks ülimalt raske,» rääkis ta.