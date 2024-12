Therese Johaug valutab konkurendi pärast südant: mul on temast väga kahju

25-aastane Karlsson on juba mõnda aega olnud hädas kannaprobleemiga, mistõttu pidi hooaja eel leidma tavapärasele suusatrennile alternatiive – näiteks Itaalia mägedes suusatamise asemel pidi ta kihutama Tenerifel jalgrattaga.

Seda suurem oli üllatus, kui Karlsson tõmbas Rukal toimunud MK-sarja avavõistlusel 10 kilomeetri klassikasõidus kõigile koti pähe, alistades lähimat jälitajat Johaugi koguni 46,5 sekundiga.

Korraks näis, et kannavigastus on ajalugu, aga mure hakkas taas segama 10 km vabatehnikas, kui rootslanna lõpetas norralannade Johaugi, Heidi Wengi ja Astrid Øyre Slindi järel neljandana.

Karlssoni treener Per Nilsson ütles seejärel, et tema hoolealune peab koormust vähendama. «Vigastus hakkab segama siis, kui ta suusatab võistlustempoga. Praegu on olukord keeruline,» selgitas ta Expressenile ja lisas, et aasta lõpus algav Tour de Ski on suure küsimärgi all.

Johaug on konkurendi üle mures. «See on väga raske. Mul on Frida pärast väga kahju. Ta on suurepärases vormis, aga kui vigastus hakkab teda jälle segama, muutub MK-sari minu jaoks igavaks,» ütles ta Norra väljaandele VG.

36-aastane neljakordne maailmameister andis endast 11 aastat nooremale sportlasele nõu. «Ta peab vaatama suurt pilti ja mõtlema, mis on selle hooaja eesmärk: kas fookus on Tour de Skil või MMil? Eeldan, et MMil,» lisas Johaug.