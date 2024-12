Eesti ujumisajalugu teinud Eneli Jefimova: see medal võttis mul pisara välja

«Ma olin nii õnnelik, et ma sain sellega lõpuks hakkama. Olin eile enne poolfinaali nii närvis, sest ma polnud kordagi sel hooajal alla 1.04 ujunud. Kui ma sain selle 1.03,8 kätte, siis see andis mulle natuke emotsiooni juurde,» kruttis Jefimova ajaratast eilsesse.

«Mind tänane aeg üldse ei mõjuta, ma tegin enda töö ära ja see on kõige tähtsam. See medal võttis mul pisara välja. Kui ma nägin, et mu pukil on mingisugusedki tulemused, siis olin endaga nii rahul!»