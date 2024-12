1993. aastast saati peetava 25 meetri basseini ehk lühiraja MMi seni parim koht oli Eesti jaoks neljas. Neljapäeva õhtust alates on aga kolmas, sest Jefimova sai finaalis kirja aja 1.03,25, mis oli 0,16 sekundit kiirem neljandaks jäänud valgevenelanna Alina Zmuška omast.

Lühiraja MMi auhinnafondis on 2,16 miljonit dollarit, raha saavad kõigi distantside finalistid. Võitja teenib 10 000, teine koht 8000, kolmas 7000 dollarit. Nõnda palju teenis seega eile Jefimova, eurodesse arvestatult teeb see ligi 6700 eurot.

«Ma olin nii õnnelik, et ma sain sellega lõpuks hakkama,» rääkis Jefimova pärast võistlust. «Olin eile enne poolfinaali nii närvis, sest ma polnud sel hooajal kordagi alla 1.04 ujunud. Kui sain selle 1.03,8 kätte, siis see andis mulle natuke emotsiooni juurde.»

Ta jätkas: «Mind tänane aeg üldse ei mõjuta, ma tegin enda töö ära ja see on kõige tähtsam. See medal võttis mul pisara välja. Olin endaga nii rahul!»