VIDEO Poom andis stiilse väravasöödu, tema koduklubi kerkis eurosarjas esikuuikusse

Foto: Liam McBurney/PA via AP/Scanpix

Eesti jalgpallikoondislase Markus Poomi koduklubi Shamrock Rovers on sel sügisel näidanud, et on Euroopas tegija. Konverentsiliigas saadi veel üks võit ja kindlustati enne viimast vooru edasipääs.