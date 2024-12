BLOGI JA GALERII Võimsalt mänginud Pärnu tuli kaheksa-aastase pausi järel taas karikavõitjaks, Tartu lagunes täiesti ära

Pärnu meeskonna diagonaalründaja Renee Teppan ütles hooaja esimese finaali eel, et ootab põnevat mängu, kus on ka omajagu teadmatust. «Eks palju selgub kohapeal, meil on see mitme mehe jaoks esimene finaal ja ses osas pole teada, kuidas keegi reageerib,» rääkis ta võrkpalliliidu pressiteenistusele.

Teppan usus, et Tartu leeris on mehi, keda on võimalik vaimselt mõjutada. «Neil on mehi, kes pole oma peas maailma tugevaimad tegelased. Nende pink on küll pikk ja kvaliteetne, aga mängumuutvaid mehi pole, seega põhimehed vastutavad,» lisas ta.

Tartu Bigbank on näidanud korralikule koosseisule vastavaid esitusi ja püsinud pidevalt Cronimet liiga tabeli esimeste seas. Meeskonna kapten Martti Juhkami tahab mõistagi karika Tartusse jätta.

«Trennis värinat pole olnud ja pigem võetakse rahulikult. Isegi lõbusam on olnud kui tavaliselt ja tundub, et meeskond on enesekindel. Eks ka Pärnul on sellised autoriteetsed ja enesekindlad mängumehed nagu Teppan ja Raadik, kes on ka väga emotsionaalsed ning selliste kooslustega võib mäng väga tuliseks minna. See annab finaalile ainult vürtsi juurde,» sõnas Juhkami.