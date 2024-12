Skandaal: noor ründetäht valetas enda vanuse kohta

Dortmundi Borussia noortesüsteemist tulnud Moukoko pälvis suurema tähelepanu juba noores eas, kui ta lõi 2019. aastal U17 tiimi eest 50 väravat. Toona kahtlustati, et Moukoko varjab oma tõelist vanust, sest ta oli nii kehaehituselt kui ka oskustelt eakaaslastest peajagu üle.

Saksa väljaanne Bild vahendab, et noorsand on tegelikud neli aastat vanem. Nüüd avaldas tema isana esinenud mees, et Moukoko on oma vanuse kohta tõepoolest valetanud. «Youssoufa Moukoko pole minu bioloogiline poeg ja Maries Moukoko ei ole minu naine. Youssofa ei ole sündinud 2004. aasta 20. novembril,» ütles Joseph Moukoko.

«Me saime Kameruni pealinnas Yaoundes võltsitud sünnitunnistuse. Siis läksin saatkonda ja hankisin talle passi. Siis viisin ta Saksamaale ja teesklesin, et ta on minu poeg.»

Väidetavalt on Youssoufa Moukoko sündinud 2000. aasta 19. juunil. See tähendab, et noorsand on tegelikult 24-aastane.

2020. aasta lõpus sai 16-aastasest Moukokost noorim mängija, kes on Meistrite liigas debüteerinud. Dortmundi on ta esindanud pea sajas mängus ja löönud kokku 18 väravat. Saksamaa rahvuskoondise eest on ta jooksnud kahes mängus platsile. Muu hulgas on ta esindanud Saksamaa noortekoondist 2021. aasta U21 EMil. Suvel läks Moukoko Prantsuse klubisse Nice'i laenule.