Natuke ikka tundsin, et pärast üleeilset oli täna kuidagi pingevabam. Sain medalist enesekindluse, et mul pole mitte millegi üle närvis olla. Võib-olla isegi mitte see medal, aga üleeilse ujumise esimesed 50 meetrit olid väga kiired. See andis mulle tänaseks enesekindlust,» sõnas Jefimova pärast eelujumisi alaliidu pressiteenistusele.

50 m rinnuliujumise poolfinaalidega tehakse algust õhtul kell 18.48.

Lisaks Jefimovale olid täna hommikul võistlustules veel Daniel Zaitsev ja Ralf Tribuntsov, kes mõlemad hüppasid basseini 50 m vabaltujumises. Zaitsev platseerus 19ndaks (21,27), Tribuntsov oli 30. (21,60).

Eelujumiste kiireim oli maailmarekordinumbreid uuendanud Jordan Crooks (20,08), poolfinaali uks läks kinni 21,19 pealt.

Enne võistlust:

Jefimova tõi paar päeva tagasi Eestile ujumise MMilt ajaloo esimese medali, pronksi. Tema treener Henry Hein rääkis, et ka järgmisel distantsil minnakse medalit püüdma.

«Eneliga pole meil nüüdseks enam lihtsalt osalemisrõõmu vaja. Ujume neid asju, kus on medalivariandid. 50 meetri rinnuliujumises on põhikonkurendid jällegi ameeriklanna Lily King ja hiinlanna Qianting Tang. Lisaks võib-olla 100 m finaalist välja jäänud Benedetta Pilato ​ja Rūta Meilutytė​. Usun, et viie naise vahel need kolm medalit jaotatakse. Eneli on kindlasti üks nõudlejaist,» sõnas juhendaja.​

«Sprindiga on selles mõttes lihtne, et see on Eneli lemmikala ja otseselt mingit taktikat pole. Vette ja minek! Nüüd võib hea emotsiooni pealt sealt midagi toredat tulla.​»

Naiste 50 m rinnuliujumise eelring algab kell 11.40 ja poolfinaal kell 18.48. Medalid ujutakse välja pühapäeval (kell 18.47).​