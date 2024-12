Lõppvõistluse esimeses voorus tegi Eesti mägikotkas samuti hea, 130,5-meetrise hüppe. Paar minutit pärast sooritust saabus aga teade, et eestlane on ebasobiva hüppekombinesooni tõttu diskvalifitseeritud.

Kontrollis mõõdeti puusa ümbermõõtu, mis osutus lubatust suuremaks. Kuigi minule tundus, et koht, mis märgiti kehale, ning koht, mida mõõdeti kombel, polnud päris üks ühele. Natukene tehti liiga. Mõõtmine on kord juba natukene subjektiivne. Homme on uus päev ja seda üht diskvalifitseerimist ei maksa ületähtsustada. Õhtul vaatame rätsepaga koos kombe üle ja teeme vajadusel parandused,» sõnas Aigro pressiteenistusele.

Enne võistlust

Eelmisel nädalal Wisłas noppis Aigro 21. ja 23. koha. Eesti mägikotkas on seni näidanud MK-sarjas head minekut ja stabiilsust. Kui üks õnnetu tuule-õnnetus välja arvata, on Aigro kõigil kordadel jõudnud punktikohale ehk 30 sekka.

«Olen senise hooajaga väga rahul. Hea algus on andnud mulle enesekindlust, et minna vastu ülejäänud hooajale,» sõnas Aigro. «Pisiasju, mille kallal tööd teha, on palju. Näiteks poomi peal ei tohi asend jääda liiga taha, hüppe otsas peab liikumine olema kiirenev ja õiges rütmis. Aga neid detaile on nii palju, et kui kõik üles loeksin, võiksin kokku panna jõululuuletuse.»