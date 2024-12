Tallinnale anti üle Euroopa spordipealinna tiitel

Tallinn on järjekorras 25. Euroopa spordipealinn, võttes teatepulga üle Itaalia sadamalinnalt Genovalt. Varasemalt on tiitlit kandnud teiste seas näiteks Madrid, Stockholm, Kopenhaagen, Varssavi, Dublin, Lissabon, Sofia, Milano ja Praha.

Tiitlit üle võttes sõnas Tallinna abilinnapea Kaarel Oja, et see on Tallinnale suur au. «Oleme tiitliaastaks valmistudes teinud palju tööd ja jätkame sellega, et olla tiitliaasta ning seda kandvate väärtuste vääriline,» lisas Oja.

Algaval spordiaastal on Tallinna eesmärk suunata senisest veelgi suuremat tähelepanu aktiivsetele eluviisidele ja jõuda liikumisharrastusega ka nende inimesteni, kes on sellest seni kõrvale jäänud.

«Soovime, et kõigil Tallinna elanikel ja meie linna külalistel oleks Euroopa spordipealinnas maksimaalselt võimalusi spordiga tegeleda. Oleme programmi koostades keskendunud erinevate spordialade ja nende harrastamise võimaluste arendamisele, et igaüks leiaks selle, mis just teda kõige enam käivitab,» lausus Tallinna abilinnapea Kaarel Oja.

Euroopa spordipealinna aasta on jagatud 12 erinevaks teemakuuks. Jaanuaris on fookuses suusasport, veebruaris kahevõitlus, märtsis uisusport, aprillis matk ja kepikõnd, mais jooksmine, juunis jalgrattasport, juulis rannasport, augustis pallimängud, septembris orienteerumine, oktoobris fitness, novembris mõttemängud ja detsembris discgolf.

Iga teemakuu raames toimub koostöös spordialaliitudega vähemalt üks suurem spordipäev, kus kogenud juhendajad jagavad linlastele näpunäiteid.

Spordipealinna põhiprogrammi avasündmus leiab aset 18. jaanuaril, mil Tallinna Lauluväljak muutub suusakeskuseks. Esimeste öökülmade järel toodetaval kunstlumel saavad linlased proovida nii suusahüppeid kui ka murdmaa-, laske- ja mäesuusatamist. Kohapeal on tutvumiseks ka liikumispuudega inimestele mõeldud suusakelgud.

«Kui me räägime kõigist tallinlastest, siis tõepoolest mõtleme kõiki. Seetõttu on ka meie programmis suur rõhk koostööl Eesti Paralümpiakomiteega, et paraspordi võimalused oleksid alati osa spordipealinna programmist. Samuti pöörame senisest süsteemsemat tähelepanu eakate liikumisharjumuse suurendamisele ning parandame noorte ja laste trennivõimalusi,» selgitas Oja tiitliaasta pikemaid eesmärke.

Tallinna kõrval anti üle ka Ameerika Spordipealinna tiitel, mille pälvis Mehhiko linn Chihuahua ning maailma spordipealinn, milleks tunnistati Monaco.

Euroopa spordipealinn Tallinn 2025 tegemistega saab end kursis hoida kodulehel sport.tallinn.ee ja Facebookis Spordipealinn 2025.