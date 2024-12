Neuville muretseb autoralli tuleviku pärast: tore küll, aga miks nad meid ei kaasa?!

Tõsi, kõrgeima klassi nimeks jääb jätkuvalt Rally1, kuid palju tehnilisi aspekte, nende seas mootor, jõuülekanne ja pidurid, võetakse üle just praegustelt Rally2-autodelt. Peamiseks eesmärgiks on kulude kokkuhoid, kuivõrd uute masinate hinnalagi peaks olema 345 000 eurot.

Valitsev autoralli maailmameister Thierry Neuville pole sellest muudatusest aga ülemäära vaimustuses. «See on küll huvitav, kuid ma muretsen selle pärast, kui me hakkame Rally2-autosid kasutama Rally1-dena,» sõnas ta Motorsport.com'ile.

«​Kavatsen sel teemal FIA-le kirjutada,» kinnitas ta. «Nende ettepanek on küll huvitav, aga me pole sellega rahul. Käisime juba varem välja, et vähemalt üht sõitjat võiks töögruppi kaasata, kuid nad ei teinud seda.

Leian, et meil olnuks väga palju huvitavaid vaatenurki, kuid nad ei tahtnud neid lihtsalt kuulda. See on ka põhjus, miks me tegelikult muudatusele vastu oleme, kuigi üldpildis on see väga huvitav,» selgitas Neuville.