Latvala lükkas ringlema läinud kuulujutud ümber

«Mõistagi oleme me asju soovitanud, kuid meilt on nõu küsitud, kuid me olime väga rahul ka Enni tööga. Ta tegi tõesti suurepärast tööd,» kiitis tiimipealik Mälköneni. «Ilmselt olid mingid põhjused, miks Sami leidis, et ta soovib enda kõrvale kogenumat kaardilugejat. See on põhjus, miks säärane vangerdust tehti.»