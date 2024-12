Tormis Laine tegi taas Eesti talispordi ajalugu

Nimelt teenib Laine täna punkte Prantsusmaal Val d'Isere'is toimuval suurslaalomi MK-etapil. Kuigi tema lõppkoht on veel lahtine, siis punktid siiski tõsiasi: nimelt jõudis Laine teisel laskumisel kenasti finišisse, seda ajaga 1.04,86.

Kahe laskumise kogusummas on Laine aeg seega 2.12,89. Postimees uuendab uudist jooksvalt, et fikseerida, mitmendaks ta lõpuks platseerub.

«Suurepärane on teda suusatamas näha. Tal on filigraanne tehnika ning on kurvides ülikiire,» kiitis Eurospordi kommentaator meie meest.