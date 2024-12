Kolm tundi hiljem toimunud teine laskumine õnnestus Lainel aga veel paremini. Meie mees lõikas kasu nii stardipositsioonist – lasti ta nõlvale ju kolmandana – kui ka ilmast – nüüd oli tema just üks väheseid, kes udust pääses – ning näitas päeva kolmandat aega.

«Suurepärane on teda suusatamas näha. Tal on filigraanne tehnika ning on kurvides ülikiire,» kiitis Eurospordi kommentaator teise laskumise nobedaimale, šveitslasele Luca Aernile (1.03,67) kõigest 1,19 sekundiga kaotanud Lainet.