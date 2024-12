Enda põhimõtete eest ja Venemaa vastu seisnud sportlane eemaldati MMilt

Õli valas tulle veel ka tõsiasi, et kuigi ametlikult osalesid agressorid «neutraalsete sportlaste» sildi all, siis tegelikult lehvitati kohapeal ka Venemaa lippe.

See polnud arusaadavalt meelt mööda korraldajatele, kes samal õhtul Düdaitė ultimaatumi ette seadsid: naine lõpetagu särki kandmine või ta diskvalifitseeritakse. «Nad ütlesid, et mu kohalolu solvab venelasi. Ma loodan, et Ukraina võidab ja solvab neid ka päriselt!» kulges leedulanna kategooriline ei.