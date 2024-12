Eesti teatemeeskond murdis MK-etapil esikümnesse

Naiste teatesõit

Eestlannade esimest vahetust sõitnud Susan Külm sai esimeses lamadestiirus kõik märgid alla, kuid selleks oli vaja kahte varupadrunit. Selle järel jäi eestlanna liidrile Julia Simonile (Prantsusmaa) maha juba 41 sekundit. Teine (püsti) lasketiir läks Külmal täiesti aia taha: ta kasutas kaheksat padrunit, kuid sai alla vaid kolm märki. See tähendas, et MMil teatesõidus 4. koha saanud Eesti naiskond haaras kindlalt viimase koha ning taas oli oht, et meile tehakse ringiga ära. Eelmisel etapil Kontiolahtis tabas see saatus teatemeeskonda ning segateate võistkonda.