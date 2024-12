Artti Aigro võistlus Saksamaal läks kihva

Aigro tegi teisel päeval kvalifikatsioonis 134,5-meetrise hüppe, mille eest teenis 123,9 punkti. See tähendas kindlat pääsu lõppvõistlusele ehk 50 parema sekka. Kvalifikatsiooni võitis austerlane Michael Hayböck, kes tegi 140-meetrise õhulennu ja sai 145,7 punkti.

Enne võistlust

Aigro tegi eile kvalifikatsioonis väga hea esituse, kui lendas 131 meetri kaugusele ning teenis 123,6 punkti. Sellega platseerus ta 10. kohale. Lõppvõistluse esimeses voorus tegi Eesti mägikotkas samuti hea, 130,5-meetrise hüppe. Paar minutit pärast sooritust saabus aga teade, et eestlane on ebasobiva hüppekombinesooni tõttu diskvalifitseeritud.

«Päev algas hästi, kvalifikatsioonis taaskord koht esikümnes. Teatud detailidele on endiselt vaja tähelepanu pöörata. Ka võistlushüpe oli korralik ning jään suures pildis sooritusega rahule.

Kontrollis mõõdeti puusa ümbermõõtu, mis osutus lubatust suuremaks. Kuigi minule tundus, et koht, mis märgiti kehale, ning koht, mida mõõdeti kombel, polnud päris üks ühele. Natukene tehti liiga. Mõõtmine on kord juba natukene subjektiivne. Homme on uus päev ja seda üht diskvalifitseerimist ei maksa ületähtsustada. Õhtul vaatame rätsepaga koos kombe üle ja teeme vajadusel parandused,» sõnas Aigro pressiteenistusele.