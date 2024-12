Eneli Jefimova konkurent andis MM-finaaliks tormihoiatuse

Kuigi leedulanna pole viimastel aastatel enam meeletult säravaid esitusi näidanud, võis tema mõne päeva tagust finaalist väljajäämist pidada üllatuseks. Meenutame, et 100 m teenis pronksi Eneli Jefimova.

Laupäeval tõestas aga 27-aastane Meilutytė, et teda on vara maha kanda. Ta oli 50 m rinnuliujumise poolfinaalis ülekaalukalt parim. Aeg 28,39 on tema enda nimele kuuluvast maailmarekordist vaid 2 sajandikku lahjem. Jefimova pääses finaali kuuenda tulemusega (29,39).