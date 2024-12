Heas hoos Laine rihib end taas MK-punktidele

Esimene laskumine

37-ndana lumele saanud Laine edestas esialgu vaid viit aja kirja saanud konkurenti, maandudes 27. kohale. Siiski, arvestades, et rajaolud muutusid järjest raskemaks ning sportlased lahjemaks, oli tulemus 50,54 piisav, et jõuda 30 sekka.

Laine sai lõpuks kirja 28. koha, täpselt nagu eile. Ta kaotas avalaskumise parimale, Steven Amiez'le 3,1 sekundiga.

Top-20 Foto: Kuvatõmmis

Teine laskumine algab kell 14. Tasub ära märkida, et MK-punktide teenimiseks tuleb ka finišisse jõuda.

Täiendame uudist jooksvalt!

Enne võistlust

Meie mäesuusatamise ajalugu ümber kirjutav Laine lõpetas laupäeval 14. kohaga, tuues Eestile esimesed MK-punktid suurslaalomis.

«Esimene sõit oli ebameeldiv ja auke oli palju. Sõitsin väga targalt ja kavalalt. Ma ei võtnud liiga palju riske, tegin ühe teadliku vea, kuid sõit oli piisavalt puhas, et teise vooru pääseda,» selgitas avalaskumise järel 28. positsiooni hoidnud Laine.

Mõned tunnid hiljem kasutas ta paranenud tingimused edukalt ära. Kolmandana rajale pääsedes oli ta üks väheseid, kes pääses tihedamast udust. Nõnda sai Laine teisel laskumisel kirja päeva kolmanda aja ning tõusis oluliselt kõrgemale.

«Teises sõidus läksin täiega ründama. Erinevalt Levi etapist polnud mul enam pinget, et pean igal juhul punktid koju tooma. Sain sõita täie hingega. Positiivselt mängis minu kasuks ka Beaver Creeki etapp, mis jäi väga valusalt hinge kriipima. Hommikul ütlesin endale, mul on kõrini kaotamisest. Val d’Isere on mägi, kus peab olema julgust. Seda mul täna jagus. Olin valmis tegema ükskõik mida, et tulemust kätte saada!» pajatas ta.

Tasub ära märkida, et Val d'Isere'i mäega polnud Laine varem tuttav. «Täiesti ebareaalne – see teekond, mis ma läbi olen teinud, on uskumatu,» sõnas ta.

«Val d’Isere on kõige järsem suurslaalom tervel MK-tuuril. Ka kõik minu kogenud tiimikaaslased ütlevad, et see on kõige raskem ja ebameeldivam mägi, kus pole kordagi head tunnet. Mina sõitsin sellel mäel täna esimest korda.»