Vägeva nädalavahetuse teinud Tormis Laine: lõppeesmärk on võidelda poodiumikohtade eest

22. koht on positiivne üllatus, arvestades seda, et peale novembri lõpus toimunud Gurgli MK-etappi olen saanud teha vaid ühe slaalomitrenni. Viimastel nädalatel on fookus olnud suurslaalomil, arvestatav aeg on kulunud ka reisimisele. Ma võistlen aga sportlastega, kes on pühendunud täielikult slaalomile.

Olen uhke, et enne aasta lõppu olen juba kolmel korral MK-punkte teeninud. See pole sugugi iseenesestmõistetav – kord punktikohale jõuda on üks asi, aga seda kohe korrata, on hoopis teine. Viimase aasta areng on päris jõhker. Terve hooaja vältel olen tundnud, et füüsilise poole pealt puudu ei jää ning ka suusatreenerid on minu arengusse andnud hindamatu panuse. Lõppeesmärk on jõuda absoluutsesse tippu ja võistelda poodiumikohtade eest. Alanud hooaja põhjal võin öelda, et see potentsiaal on minus olemas – pean lihvima tehnikat ja olema veel kiirem ja stabiilsem.»