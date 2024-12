MMi viienda kohaga lõpetanud Jefimova: mul ei ole mitte millegi üle kurvastada

Jefimova kaotas neljandaks tulnud itaallannale Benedetta Pilatole kahe sajandikuga. «Sain siis viienda koha 50 meetris rinnulis, 3 sajandikku Eesti rekordist. Ma jään täitsa rahule enda ujumisega, ma tegin enda töö ära. Oli näha, et kolm naist, kes minu ees olid, läksid oma teed. Alla 29,00 ujusid nad kõik. Ma oleks pidanud ennast ületama, et medalit saada. Terve võistlusega jään rahule. Pronks ja viies koht on ikka väga kõva sõna,» ütles Jefimova Eesti ujumisliidu pressiteenistuse vahendusel.

Ta lisas, et distantsi teises pooles tegi ta tegelikult ühe tõmbe rohkem, kui tavaliselt, samas pööre ja finiš ikkagi klappisid. «Võib-olla natuke teeb see kurvaks, et ma jäin kolm sajandikku Eesti rekordist. Kolm naist läksid eest ära ja see ei olnud napp medalita jäämine.