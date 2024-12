Johaug sai MK-etapil «haamri»: mul hakkas nii halb, et oksendasin

Johaug rääkis pärast võistlust, et surus alguses liiga kõvasti, mis maksis lõpuks kätte. «Viimasel tõusul hakkas mul nii halb, et oksendasin. Andsin endast kõik. Seda pole kunagi varem juhtunud. See juba ütleb midagi,» sõnas Johaug VG-le.

«Olen seda juba mitu aastat oodanud. Võit tähendab mulle palju. Tore on teada, et ma olen täna maailma parim. See on hea aasta, mil vormis olla, sest meil toimub kodune MM,» rääkis Slind VG-le, vihjates veebruaris Trondheimis toimuvale MMile.