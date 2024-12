Laskesuusakoondise peatreener: olen kindel, et Tomingas jõuab tippvormi

Sprindivõistlusel ehk MK-etapi esimesel päeval oli probleeme suuskadega. «Määrdetiim teeb fantastilist tööd, meil on väga head suusad. Paraku pole Eestis samasugused tingimused nagu siin Austrias. Hochfilzenis on väga raske ilma järgi hinnata, millist määret suusk vajab. Kõigil on see probleem. Peab hindama, selline sooja ja külm vahel. Meie tiim kõige paremat otsust ei langetanud. Määre valiti külmema ilma jaoks, kui tegelikult oli. Selle tõttu kaotas Regina Ermits igal ringil 12 kuni 15 sekundit,» märkis pühapäeva õhtul Postimehega vestelnud Lindinger.

Kristo Siimer alustas sprindisõitu väga hästi, kuid püstitiirus sai ta kolm trahvi. Punktikoha (top 40) eest võidelnud laskesuusaäss ületas finišijoone 69dana. «Kristo on väga hea laskja. Peamiselt on see ikka vaimne küsimus. Kui sportlane püstitiiru jõuab, siis ta on veidi ärevil. Töötame selle kallal ja abistame üksteist. Kristo on väga rahulik vend. Ta ei tulegi sellest probleemist otse rääkima. Aga tean, et see mure tal on.»