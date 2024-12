Aigro ebaõnnestunud MK-etapist: natuke ikka häirib, tahan treeningutega motivatsiooni tõsta

«Ei ole veel nii süvaanalüüsi teinud, aga hüpe video pealt ei tundunud midagi, mis nii lühikest metraaži tohiks protokollist näidata. Kui eile ei olnud varustusega õnne, siis täna ei olnud ilmaga õnne. Korralik ebaõnne nädalavahetus, kindlasti ma seda hooaja tippnädalaks ei pane,» ütles Aigro.

Aigro teeb trenni koos Norra koondisega ning enne vähem kui nädala pärast Šveitsis Engelbergis toimuvat MK-etappi naastakse mõneks päevaks treeningute juurde Norras. «Üritan ikka iga treening ja hüpe ennast parandada nii palju kui võimalik. Kas või grammikene. Erilisi eesmärke pole ma igale MK-etapile seadnud, jätkan enda soorituse parandamisega. See toob vastavad tulemused,» arvas Aigro.

Ega selline ebaõnnestunud nädalavahetuse enesekindlusele midagi kaasa too? «Natukene kindlasti toob. Koht on protokollis kirjas ja seda enesekindlusega parandama ei hakka. Natuke ikka häirib, loodetavasti treeningutega Norras suudan enda motivatsiooni ülespoole tõsta.»

Norra koondise peatreener Magnus Brevig usub vaatamata tagasilöögile Aigro võimetesse. «Mul on tema nädalavahetuse pärast väga kurb meel. See lõppes tema jaoks tühjade pihkudega. Tema potentsiaal on kõrge ja tema etteasted on päris heal tasemel.

Oleksime siit võinud lahkuda ka natuke parema esimese vooruga, see võistlus võinuks minna rohkem selliselt, nagu läks Rukal. See tase on tema sees peidus, sel nädalal ei õnnestunud tal seda kahjuks näidata,» rääkis ta.

Sel hooajal toimunud kaheksast kvalifikatsioonist pooltel on Aigro olnud esikümnes. Kuidas seda hinnata? «Temas on esikümnekohtade võimekus. Kui ta suudaks selliseid tulemusi mitu tükki teha ja tal oleks ka natuke õnne, siis tooks see väga kõrge tulemuse.»

Brevig ei usu, et kehvasti läinud etapp Aigro selle aasta ülejäänud võistlusi mõjutab. «Lihtne on nii mõelda, aga ma arvan, et meie keskkond ja tiim on päris head selles, et halvad asjad silmapilguga unustada ja vaadata tulevikku.»