TIPPHETKED Soome imeline tagasitulek pani Rootsi nende enda kodus tuttu

Seeläbi sai Lätist kaheksas meeste MM-il nii kaugele jõudnud riik. Reeglina on neli esimest kohta jaganud saalihoki suur nelik (Rootsi, Soome, Tšehhi, Šveits), aga lisaks on see õnnestunud Norral (pronks 1996), Taanil (4. koht 1998 ja 2000), Saksamaal (4. koht 2012) ja nüüd ka Lätil.