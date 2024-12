United raputas kriisis City haavale mõnuga soola

Kuigi City oli see, kes Joško Gvardioli 30. minuti tabamisest kohtumist juhtima asus, olid Punased Kuradid – nõnda Unitedit kutsutakse – need, kes viimasena ja paremini naersid.

​Kuigi kaotus Unitedile on City jaoks alati valus, siis praegu lisab asjale väga mõru kammertooni tõsiasi, et tegemist oli kaheksanda kaotusega viimasest 11 mängust. Sealjuures on oktoobri viimasest päevast, kui n-ö kriisiperiood algas, võidurõõmu tuntud vaid korra.