Tysoni poksimatši toel rambivalgusesse sattunud kaunitar peab hakkama saama ka kuulsuse pahupoolega

Teine teema on aga poksivõistlustega ning novembris Texases toimunud Paul vs. Tyson pakkus ringi ääres ohtralt silmailu.

Kui enne poksimatši oli Texasest pärit tudengil Instagramis 235 000 jälgijat, siis nüüdseks on neid juba 818 000. TikTokis on neiu ületanud lausa miljoni jälgija piiri.

Intervjuus US Weeklyle avaldas ta nüüd, et on tänu populaarsuse tõusule tõelisel edu laineharjal. «Ma ei suutnud oma imestust uskuda, kui nägin, kuhu mu jälgijate arv matši järel hüppas. Seejärel hakkasin lugema alles kõiki neid artikleid, mis minust kirjutati. Pärast seda on väga paljud kuulsad brändid minuga ühendust võtnud ja pakkunud koostöö võimalusi,» sõnas ta.