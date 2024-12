Schumacheri terviseandmed võivad küll jõuda kohtusse, kuid mitte avalikkuse ette

Milline on olnud tema elu pärast seda, pole teada, sest abikaasa Corinna on vormelilegendi seisundit avalikkuse eest kiivalt saladuses olnud. Sealjuures pole enam kui kümne aasta jooksul lekkinud isegi ühtegi pilti.

Tänavu näis see muutuvat, sest kolm pahalast said Schumacheri endise ihukaitsja abil enda omandusse tuhandeid vormelilegendist tehtud fotosid ja tema terviseandmed, millega perekonnalt raha välja pressiti.

Schumacheri abikaasa Corinna on kohtuprotsessis kaashageja. See annab talle võimaluse mõjutada kohtuprotsessi kulgu, paludes muu hulgas kuulutada kohtuistungid kinniseks, kui mängu peaks tulema vormelilegendi tervisega seotud asjaolud.

«Michael on pärast õnnetust küll teistsugune, kuid on jätkuvalt meiega. See annab meie perekonnale jõudu. Kodus oleme alati üheskoos. Teeme kõike, et ta ennast paremini tunneks ning ta seisund paraneks. Hoiame teda lihtsalt perekonna osana.

Michael ütles alati, et see, mida me teeme oma eraelus, on meie enda asi. Nõnda on minu jaoks ka praegu väga oluline, et meil oleks võimalikult palju privaatsust. Kui varem kaitses tema meid, siis nüüd kaitseme meie teda,» lausus ta filmis.