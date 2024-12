Eesti vibulaskjad jõudsid Saksamaal pjedestaalile

«Olen oma laskmisega rahul. Kahjuks olid finaalis kaks noolt napilt kümnest väljas ja pidin leppima teise kohta. See oli hea kogemus ja andis enesekindlust järgmisteks võistlusteks,» kommenteeris Jäätma alaliidu pressiteenistusele võistlust.

Siinkohal olgu ära markeeritud, et Prieelsil on tänavusest ette näidata MK-siselaskmise II etapi hõbemedal GT Openilt Sveitšis, Jäätmal aga MK-siselaskmise I etapi kuld Luksemburgist.

«Ausalt öeldes olen õnnelik, et jõudsin kullamatši, sest mu laskmine oli sel nädalavahetusel natuke ebastabiilne ja tunne ei olnud väga hea. Kõik need võistlused on olnud heaks ettevalmistuseks suuremateks võistlusteks, mis algavad jaanuaris,»​ Jäätma nädalavahetuse kokku.