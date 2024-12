Hyundai debüüdil Rovanperä seljatanud Fourmaux: jõulud tulevad nüüd kindlasti lõbusamad

Mais 30. sünnipäeva tähistav sõitja pani end proovile Prantsusmaa Alpides, Hivernal du Dévoluy'l. Kohalike meistrivõistluste etappi on varasemaltki ära kasutatud uue MM-hooaja testiks, sest osa trassist kattub aastat avava Monte Carlo ralliga.

Ehkki tulemustest ei saa põhjapanevaid järeldusi teha, on siiski märkimisväärne, et alles esimest korda i20 Rally1 autosse istunud Fourmaux alistas – päris kindlalt! – kahekordse maailmameistri Kalle Rovanperä, kes tunneb Toyota Yarist kui oma viit sõrme.

«Pärast sellist võitu tulevad mu jõulud kindlasti lõbusamad,» ei varjanud Fourmaux usutluses DirtFishile oma rõõmu. «Sain enesekindlust, et suudan selle autoga sõita, õppisin autot tundma ning sain paremini paika seadistuse, mida võiksin kasutada.»

Ehk tegelikult läks ta rajale avastama. «Alguses polnud auto üldse minu stiili kohaselt seadistatud. Kurvi sisenedes võitlesin ala-, kurvist väljudes ülejuhitavusega,» täpsustas Fourmaux, et laias plaanis muudeti esialgne jäik masin pehmemaks.

«Olen rahul, sest neis oludes polnud üldse lihtne. ee oli keerulisemaid miniverisoonis Monte Carlosid, kus olen sõitnud. Kõigi oma Monte rallide ajaloost ei meenu nii keerulisi olusid. Hommikul tuli korralikult lund, päeva peale sulatas ning õhtuks oli maas must jää. Kohati polnud aimugi, kus võiks jää teel olla.»

Ta lisas: «Ma ei oodanud, et Kallest jagu saan, sest tema tunneb autot. Oli väga tore, et temagi osales, sest sain hea võrdluse. Väga positiivne, et Kallest alistasime. Saame selle tulemusega vaid rahul olla.»