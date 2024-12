Ukrainlasi südamepõhjani solvanud FIFA vabandas, aga kummaliselt

«FIFA, kas kõik on korras? Lisaks sellele, et te ei liigita Valgevenet agressorriigiks ja ei võta neilt ära õigust osaleda võistlustel, rikute te ka iseseisva Ukraina riigipiire. Krimm oli, on ja jääb osaks Ukrainast,» seisis Lvivi Karpatõ sotsiaalmeedia postituses.