Paide kolib koju, mängijad tingimata mitte. Kams: lõpuks peavad nad ise vaatama, kuidas trenni jõuavad

Eeldatavasti on kohalikele meelejärgi ka see, et alates 2025. aastast on Linnameeskond täielikult nende oma – varem elas ja treenis esindus Tallinnas ning pidas kodumänge Paides. «Andsime esindusmeeskonnale eelmise hooaja lõpus teada, et uuest hooajast treenime Paides. Mängijaid hakkab Tallinnast siia vedama buss,» ütleb Kams Postimehele.