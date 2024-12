ÕHTU! Eneli Jefimova: pabistasin enne MMi liiga palju

Ka Jefimova saab pärast edukat MMi, kus ta teenis 100 m rinnuliujumises pronksi, väikese pausi. «Trenni tulen alles jaanuari alguses,» sõnas Jefimova, kes polnud enne suurvõistlust kindel, et ta sellel distantsil medali suudaks võtta. «Ootasime paremaid tulemusi. Võistlesin ka Põhjamaade meistrivõistlustel, kus ei ületanud 1.04 piiri. Vorm polnud hea ja polnud kindel tunne. Tuli välja, et pabistasin enne MMi liiga palju ja kõik läks hästi.»

Gümnaasiumi viimases klassis õppiv Jefimova on alates detsembrist e-õppel. «Kui olen laagris, siis on parem teha e-õpet. Teeb asja kergemaks. Koolis on raske, aga saan hakkama. Matemaatikat pelgan kõige rohkem. Kui seal mingi auk sisse tuleb, on raske järgi jõuda,» sõnas ta.