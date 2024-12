Eesti laskesuusatamine sai murdmaa- ja mäesuusatamise käest korraliku koslepi

Alates novembri lõpust on Eesti suusaspordisõprade nädalavahetused möödunud väga tihedas rütmis, sest kõigi rahvusvahelisel areenil üles astuvate sportlaste võistluste jälgimiseks tuleb kalendrit väga hoolega planeerida. Eelmiste hooaegadega võrreldes on kõige olulise oma silmaga nägemine muutunud keeruliseks, sest Eesti sportlased on suutnud MK-etapil 15 parema sekka jõuda juba kuuel erineval talispordialal.