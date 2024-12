Postimehe rallisaade «Parc Fermé» kutsus sel nädalal stuudiosse mehe, kes tunneb end väga koduselt WRC-sarja tehnikamaailmas. Selleks meheks on Rahvusvahelise autoliidu (FIA) tehnilise delegaadi asetäitja WRC-rallidel Karmo Uusmaa, kes on seda ametit pidanud kümme aastat. Vaatame põhjalikumalt otsa 2027. aastal ees ootavatele muutustele, piilume garaažide nurgatagustesse ning heidame valgust 2025. aasta Rally1-autodele, mis on samuti läbinud uuenduskuuri. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas.​​