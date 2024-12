Ukraina suurim jalgpallitäht andis positiivse dopinguproovi, ähvardab ülipikk mängukeeld

Chelsea esines teisipäeval Eesti aja järgi kell 12.11 avalgusega, kus kirjutas: «Nii klubi kui ka Mõhhailo toetavad täielikult Inglismaa Jalgpalliliidu (FA) testimisprogrammi ning kõiki meie mängijaid, sealhulgas Mõhhailot, testitakse regulaarselt. Mõhhailo on kategooriliselt kinnitanud, et ta pole kunagi teadlikult keelatud aineid kasutanud. Nüüd teevad Mõhhailo ja klubi koostööd vastavate ametiasutustega, et selgitada välja, mis põhjustas positiivse testi tulemuse. Klubi rohkem kommentaare ei anna.»

Mudrõk kirjutas samal ajal Instagramis: «Võin kinnitada, et FA teavitas mind positiivsest dopinguproovist. See on täielik šokk, kuna ma pole kunagi teadlikult keelatud aineid kasutanud ega ühtegi reeglit rikkunud. Praegu uurin koos meeskonnaga, kuidas see võis juhtuda. ​Tean, et ma pole midagi valesti teinud, ja loodan, et saan peagi tagasi platsile. Praegu ei saa ma protsessi konfidentsiaalsuse tõttu rohkem öelda, kuid teen seda kohe, kui see võimalik on.»