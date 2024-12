Soome meedia: üllatav, et ainult meie suusatajad said disklahvi

Ilta Sanomat kirjutab, et Lillehammeris osales suur hulk Soome suusatajaid, samamoodi laupäevase 20 kilomeetri klassikasõidu ühisstardis. Samast sõidust diskvalifitseeriti kolm suusatajat, kes kõik soomlased: Markus Vuorela, Juuso Haarala ja Petteri Koivisto. Väljaanne pidas seda üllatavaks.

Mure seisnes hoopis selles, et tõusule märgiti vahelduva tõuke ala, kuid kõik sportlased polnud sellest teadlikud. «Õhtusel tiimijuhtide koosolekul ei öeldud selle kohta midagi, aga hiljem otsustati, et suurel tõusul ei tohi ikkagi paaristõukeid kasutada,» selgitas Ström.

Ta jätkas: «Grupis stardib üle 200 mehe. Poistel polnud aimugi, et korraldajad tegid sellise muudatuse. Võistlejate keskel olles polnud võimalik näha informeerivaid silte, meie kutid tegid vea ja nii see läkski.»

Soome B-koondise peatreener Jussi Piirainen ütles, et korraldajad teatasid muudatusest õhtul läbi WhatsAppi rakenduse, kuid kõik ei näinud seda. «Otsus lubada tõusul vaid klassikasammu ei olnud loogiline. Korraldajad tavaliselt veenduvad, et kõik saavad muudatustest teada, kasutades selleks tiimijuhtide koosolekuid. Nad peavad selgitama nii, et kellelgi ei tekiks küsimusi,» lisas Piirainen.