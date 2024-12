Levandi kiidab Alevi sihikindlust: tulebki välismaale minna, sest Eestis tehakse woke-sporti ehk vähe trenni

Need tulemused viitavad, et nelja aasta eest Norrasse harjutama siirdunud 31-aastane Alev on jõudnud uuele tasemele, mis võimaldab 2023 MMil kaks korda 35. ja 2022 Pekingi taliolümpial 33. koha välja sõitnud suusatajal seada edaspidiseks juba selgelt suuremaid eesmärke. «Järgmine siht on võidelda MMil esikümne koha eest,» sõnas Alev pühapäeval.